Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neunkirchen-Wellesweiler (ots)

Am Samstag, dem 11.03.2023, um 18:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Regitz-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem grauen Pkw mit NK-Kreiskennzeichen die Bürgermeister-Regitz-Straße, von der L 287 kommend, in Fahrtrichtung Waldstraße. In Höhe eines Kebab-Ladens streifte vorgenannter Fahrzeugführer einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw (Auslieferungsfahrzeug). Nach der Kollision hielt der unbekannte Unfallverursacher nicht an und flüchtete von der Verkehrsunfallörtlichkeit in Richtung Waldstraße. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neunkirchen (06821-2030) oder der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

