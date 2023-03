Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am Sonntag Nachmittag, den 05.03.2023 wurde um 15:30 Uhr mitgeteilt, dass eine Person in der Schweblstraße ein Fahrzeug beschädigt hat und randalierend durch die Straßen im Innenstadt Bereich von Neunkirchen zieht. Er konnte durch Polizeikräfte auf dem Parkdeck des Saarpark Center angetroffen werden. Der 47-jährige Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und wurde zwecks Behandlung auf freiwilliger Basis ins Flieder Krankenhaus gebracht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

