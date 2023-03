POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Tanja Bartels

Parkplatz Decathlon 66538 Neunkirchen (ots) - Am 25.02.2023 kommt es zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz des Decathlon zu einem Verkehrsunfall. Ein dort in Queraufstellung zur Fahrbahn geparkter Pkw wird durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt. Im Anschluss verlässt der verursachende Pkw die Unfallörtlichkeit ohne Bei dem ...

mehr