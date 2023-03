Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Massenschlägerei im Saarpark-Center Neunkirchen

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am heutigen Nachmittag fand im Innenstadtbereich von Neunkirchen ein Sondereinsatz mit Zusatzkräften der Bereitschaftspolizei im Rahmen des Präsenz- und Sicherheitskonzepts der Polizeiinspektion Neunkirchen statt. Hierbei konnten durch Kräfte der PI Neunkirchen und des Sondereinsatzes zeitnah mehrere flüchtende Beteiligte einer Massenschlägerei mit Einsatz von zwei Messern angetroffen und kontrolliert werden. Gegen 17:30 Uhr kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache im Saarpark-Center zwischen zwei Gruppen mit insgesamt ca. 15 Personen zu der vorgenannten Tathandlung. Hierbei wurden durch den Messereinsatz ein 23-jähriger und ein 19-jähriger, jeweils aus Schiffweiler, leicht verletzt. Sie wurden später in einem Krankenhaus behandelt. Gegen alle Beteiligten wird ein Strafverfahren wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Neunkirchen unter der Rufnummer 06821/2030 zu melden.

