POL-PIKIR: Brand von Mülltonnen in Simmertal

Martinstein (ots) - Zwischen dem 24.04. - 25.04.23 kam es in Martinstein, in Höhe des Bahnübergangs, zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurden fast alle Plexiglasscheiben der dortigen Bushaltestelle gewaltsam herausgetreten bzw. -geschlagen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirn unter Tel.: 06752-1560 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: ...

