Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr.1

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr kam es auf der K4157 zwischen Maisbach und Ochsenbach zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge kam ein Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in Unfallendstellung. Rettungskräfte befinden sich derzeit am Unfallort. Es wird nachberichtet.

