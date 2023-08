Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr.2

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 4157 zwischen Maisbach und Ochsenbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw alleinbeteiligt verunfallte. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford KA in Richtung Maisbach unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Im weiteren Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Um seinen Fahrfehler zu korrigieren versuchte der 20-Jährige seinen Ford mit einer ruckartigen Lenkbewegung nach links zu steuern. Hierbei prallte er gegen einen Holzmasten, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Glücklicherweise konnte sich der Pkw-Führer selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen ist zum Berichtszeitpunkt nichts bekannt. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Nußloch und Wiesloch-Baiertal, welche mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort waren, wurde der Ford wieder aufgerichtet. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, er musste im Anschluss abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde eine Telefonleitung in Mitleidenschaft gezogen. Zu welchen Beeinträchtigungen es hierdurch in den angrenzenden Ortschaften kommt ist noch unklar. Die Kreisstraße 4157 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme, von 21.55 Uhr bis 23.30 Uhr, gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch.

