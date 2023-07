Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230719.4 Meldorf: Farbschmierer in Meldorf unterwegs

Meldorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag waren in Meldorf Farbschmierer aktiv. Sie verunstalteten eine Sporthalle sowie eine Holzhütte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 06.30 Uhr, beschmierten Unbekannte im Büttelsweg die Sporthalle. An vier Fenstern und Türen brachten sie Tags auf und richteten einen Schaden in Höhe von 500 Euro an. Weitere Graffitis hinterließen sie an der Hütte des Bouleplatzes, insgesamt drei. Auch hier liegt die Schadenshöhe bei 500 Euro.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 3ntgegen.

Merle Neufeld

