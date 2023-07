Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230719. 1 Kellinghusen: Geldbörse bei Supermarkteinkauf gestohlen

Kellinghusen (ots)

Am Dienstag um 11:20 Uhr tätigte eine 84jährige Kellinghusenerin ihre Einkäufe in einem Supermarkt An der Stör. Im Kassenbereich bemerkte die Kundin, dass ihre im Trolley mitgeführte Geldbörse entwendet wurde. Es fehlen nunmehr persönliche Ausweispapiere, eine EC-Karte und ein hoher zweistelliger Bargeldbetrag. Verdächtige Beobachtungen machte die Kundin nicht. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um besondere Aufmerksamkeit und erhöhte Vorsicht bei mitgeführten Wertsachen.

