Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230718.4 Marne: Trunkenheitsfahrt endet im Vorgarten

Marne (ots)

In der Nacht zu heute endete die Autofahrt eines jungen Mannes im Vorgarten eines Wohnhauses in Marne. Wie sich herausstellte, stand der Autofahrer zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss.

Gegen 01.45 Uhr war ein Dithmarscher in einem Daimler auf der Koogstraße aus Richtung des Voigtsweges in Richtung Feldstraße unterwegs. Auf gerader Strecke geriet der 22-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Gartenzaun und kam in dem Garten eines Hauses zum Stehen. Im Zuge des Unglücks entstand nicht nur an dem Zaun, sondern auch an einem Fenster des Gebäudes ein Schaden, insgesamt dürfte die Schadenshöhe am Grundstück bei etwa 3.000 Euro. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen, ein durch ihn freiwillig absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 0,98 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, behielten den Führerschein des Beschuldigten ein und fertigten eine Strafanzeige.

An dem Fahrzeug des Verunglückten entstand ein Totalschaden.

Merle Neufeld

