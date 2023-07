Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230718. 3 Itzehoe: Dieb entkommt unerkannt mit Tageseinnahmen und Geldbörse

Itzehoe (ots)

Am Montag nutzte ein Dieb einen Moment der Unachtsamkeit, um die Tageseinnahmen eines Restaurants in der Kirchenstraße zu entwenden. Um 16:30 Uhr legte die Gastronomin die Tageseinnahmen im Kassenbereich des Tresens gemeinsam mit ihrer Geldbörse ab, um für einen kurzen Moment in die Küche zu gehen. Nach wenigen Minuten waren Geldbörse und Tageseinnahmen verschwunden. Zur Tatzeit war das Restaurant nicht geöffnet. Nun fehlt neben persönlichen Ausweispapieren und einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag noch ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

