POL-IZ: 230718. 2 Brunsbüttel: MARPOL-Verstoß bei Kontrolle im Elbehafen festgestellt

Vaale / Wacken (ots) - In Vaale und Wacken ist es am Samstag über Tag zu je einem Einbruch gekommen. In einem Fall machten die Täter keine Beute, im zweiten stahlen sie Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Zwischen 11.45 Uhr und 22.50 Uhr suchten Unbekannte ein Haus im Blocksbergring in Vaale auf. Über die Terrassentür stiegen sie gewaltsam in das Objekt ein, durchsuchten sämtliche Räume, entwendeten nach ...

