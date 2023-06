Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelecfahrer leicht verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Kreisstraße 30;

Unfallzeit: 04.06.2023, 11.40 Uhr;

Ein Pedelecfahrer ist am Sonntag in Gescher gegen einen Pkw geprallt. Ein 84-jähriger Wittener hatte in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen gegen 11.40 Uhr mit seinem Wagen von einer Einfahrt auf die Kreisstraße 30 einbiegen wollen. Der leicht verletzte 76-Jährige aus Gescher war mit seinem Elektrorad auf dem Radweg an der K30 in Richtung Ahaus unterwegs. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

