Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230717.13 Vaale

Wacken: Tageswohnungseinbrecher aktiv

Vaale / Wacken (ots)

In Vaale und Wacken ist es am Samstag über Tag zu je einem Einbruch gekommen. In einem Fall machten die Täter keine Beute, im zweiten stahlen sie Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zwischen 11.45 Uhr und 22.50 Uhr suchten Unbekannte ein Haus im Blocksbergring in Vaale auf. Über die Terrassentür stiegen sie gewaltsam in das Objekt ein, durchsuchten sämtliche Räume, entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Auf dieselbe Art verschafften sich Einbrecher in Wacken in der Bokelrehmer Straße im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 13.50 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Auch hier sahen sich die Täter im Inneren um und entwendeten 2.000 Euro Bargeld. Der durch sie angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise auf die Eindringlinge gibt es in beiden Fällen bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell