Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach bewaffneten Raubüberfällen auf Tankstellen in Vellmar und Calden: Tatverdächtiger in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Beachten Sie bitte auch die unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5390338 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5394931 veröffentlichten Pressemitteilungen zu den Überfällen).

Vellmar und Calden (Landkreis Kassel):

Nach zwei bewaffneten Raubüberfällen auf Tankstellen in Vellmar und Calden ist den Ermittlern des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel ein Ermittlungserfolg gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen und operativen Maßnahmen geriet ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Kassel in den Verdacht, für die beiden Überfälle am 8. und am 14. Dezember 2022 verantwortlich zu sein. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte, konnte die Staatsanwaltschaft Kassel bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 19-Jährigen erwirken, der am Dienstag vollstreckt wurde. Gleichzeitig nahmen Spezialkräfte der Polizei den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift fest. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten Beweismittel auffinden und sicherstellen, darunter auch die mutmaßlich bei den Raubüberfällen genutzte Tatwaffe. Der Tatverdächtige wurde am gestrigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Zunächst war es am 8. Dezember 2022 gegen 20 Uhr zu dem Raub auf die Tankstelle in der Straße "Lange Wender" gekommen. Unter Vorhalt einer Pistole forderte der zunächst unbekannte und maskierte Täter Bargeld und flüchtete anschließend mit einem Pkw vom Tatort. Nur sechs Tage später kam es gegen 19:55 Uhr zu dem zweiten Überfall auf die Tankstelle in Calden-Westuffeln, der nahezu gleich ablief. Auch in diesem Fall drohte der Täter mit einer Waffe und ergriff mit erbeutetem Bargeld in einem Pkw die Flucht. Wie die Ermittlungen ergaben, waren vor den beiden Überfällen jeweils Kennzeichen von geparkten Autos in Immenhausen und Espenau gestohlen und am Fluchtfahrzeug angebracht worden.

Die intensiven Ermittlungen führten schließlich auf die Spur des Tatverdächtigen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2653

