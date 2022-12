Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bellender Hund verjagt Einbrecher in Damaschkestraße: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Ein bellender Hund hat in der vergangenen Nacht zwei unbekannte Täter beim Einbruch in ein Vereinsheim in der Damaschkestraße in Kassel gestört. Die Unbekannten hatten zunächst gegen 23:30 Uhr versucht, eine Seitentür aufzuhebeln. Nachdem dies misslungen war, gingen sie mit brachialer Gewalt eine andere Tür des Vereinsheims an und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort begaben sich die Einbrecher anschließend auf Beutezug und durchsuchten mehrere Räume sowie Schränke. Zeitgleich schlug vor dem Gebäude der Hund an, der auf seiner nächtlichen Gassi-Runde durch verdächtige Geräusche aus dem Vereinsheim auf den Einbruch aufmerksam geworden war. Vermutlich wegen des bellenden Vierbeiners ergriffen die Täter ohne Beute die Flucht nach draußen und weiter in Richtung "Küchengraben". Der Hundebesitzer wählte sofort den Notruf der Polizei und beschrieb zwei dunkel gekleidete und ca. 1,80 Meter große Männer. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen nach den geflüchteten Einbrechern verliefen ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

