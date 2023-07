Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230717.12 Heide: Einbruch in Tankstelle

Heide (ots)

Nach einem Einbruch in das Gebäude einer Tankstelle in Heide in der Nacht zu heute sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 03.30 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Personen, die sich Zutritt zu dem Gebäude auf dem Tankstellengelände in der Hamburger Straße verschafften und alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen von Beamten waren die Täter bereits in Richtung Hamburger Straße / Stadtbrücke geflohen. Eine Fahndung nach ihnen verlief negativ. Am Tatort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Männer über ein Fenster in das Objekt eingedrungen waren und dabei die Alarmanlage ausgelöst hatten. Sie entwenden eine unbekannte Menge von Tabakwaren, einige davon verloren sie am Tatort. Nach derzeitigen Erkenntnissen bediente sich eine dritte Person vor Erscheinen der Polizei an dem verlorenen Stehlgut. Nähere Hinweise auf diese Person gibt es bis jetzt nicht.

Nach Angaben der Augenzeugin waren die Einbrecher etwa 170 cm groß und dunkel gekleidet. Hinweise auf die Täter nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell