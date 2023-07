Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230717.10 Heide: Einbrecher erneut an der Gemeinschaftsschule Heide-Ost aktiv

Heide (ots)

Nachdem Einbrecher in der Nacht zum letzten Mittwoch bereits eine Schule in Heide heimgesucht hatten, gingen Täter das Objekt in der Nacht zum Samstag erneut an. Es blieb allerdings beim Versuch.

Im Zeitraum von Freitag, 22.40 Uhr, bis kurz nach Mitternacht suchten Einbrecher das Schulzentrum Heide-Ost in der Friedrich-Elvers-Straße auf. Sie machten sich an zwei Fenstern des Gebäudes zu schaffen - ob sie in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Ebenfalls offen blieb zunächst die Frage, ob die Täter Beute machten. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Zeugen, die Hinweise in diesem Fall geben können, sollten sich an die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell