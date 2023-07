POL-IZ: 230717. 7 Heiligenstedten: Kontrolle beendet Drogenfahrt

Kremperheide (ots) - In der Zeit von Donnerstag (13.07.23) bis zum Folgetag um 15:30 Uhr versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße einzubrechen. Sie hebelten ein Kellerfenster einen spaltbreit auf, nachdem sie ein Fliegengitter gewaltsam entfernten. Aufgrund der ungünstigen Bebauung gelang ein Einstieg in die Kellerräume nicht. ...

mehr