POL-IZ: 230717. 4 Itzehoe: Papiercontainer in Vollbrand

Am Samstag um 16:45 Uhr brannte ein Papiercontainer in einem Hinterhof an der Viktoriastraße. Die Feuerwehr löschte den Container, anschließend musste der Hausflur eines angrenzenden Gebäudes gelüftet werden, nachdem erhebliche Rauchmengen durch eine verschlossene Tür in den Innenraum gelangt waren. Die Rückwand des Gebäudes wurde durch den Brand beschädigt. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

