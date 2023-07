POL-IZ: 230714. 5 Itzehoe: Versuchtes Abziehdelikt auf dem Sportplatz

Heide (ots) - Am Donnerstagmorgen hat ein aufmerksamer Zeuge in Heide die Flucht zweier Einbrecher verhindert, indem er den Fluchtweg der Männer mit seinem Fahrzeug zuparkte. So konnte die Polizei die Täter bequem fassen. Gegen 06.30 Uhr liefen zwei Dithmarscher ein Grundstück in der Straße Hochfeld mit einem Fahrzeug an und brachen einen Schuppen auf. Von einem angrenzenden Feld aus bemerkte ein Zeuge das ...

