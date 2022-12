POL-WND: Kurioses Verschwinden eines Hundes

Hasborn (ots) - In der Zeit von Montag- bis Dienstnachmittag kam es in Hasborn zu einem Verkehrsunfall in der Straße "IM Gartenfeld". Der Unfallverursacher kollidierte mit dem geparkten Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die rechten Fahrzeugseite des stehenden PKW wurde beschädigt. Der Außenspiegel hing nur noch an der Verkabelung. Zeugen die eventuell was beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel ...

mehr