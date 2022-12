Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall in Sotzweiler

B269 - Sotzweiler (ots)

Am Nachmittag des 06.12.2022 ist es in Sotzweiler zu einem größeren Verkehrsunfall gekommen. Der 39 jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die B269 in Sotzweiler in Richtung Tholey als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gerät und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Infolge des Zusammenstoß wird der Wagen des Unfallverursachers gegen einen weiteren PKW geschleudert, überschlägt sich und kommt anschließend auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer wird nicht eingeklemmt, muss aber später aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Wagen des zweiten Unfallbeteiligten kommt nach der Kollision von der Fahrbahn ab, durchbricht ein Geländer und kommt in der dort verlaufenden Theel zum Stehen. Bei dem Unfall werden die beiden Fahrer verletzt und werden vorsorglich in umliegenden Krankenhäuser verbracht. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entsteht augenscheinlich Totalschaden. Die Fahrbahn der B269 musste im Bereich Sotzweiler während der Unfallaufnahme Polizei über einen längeren Zeitraum gesperrt werden. Vor Ort waren mehrere Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und verschiedener Polizeidienststellen tätig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell