Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230714. 4 Itzehoe: E-Scooterfahrer flüchtet vor Kontrolle und begeht diverse Verstöße

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 17:50 Uhr geriet ein 22jähriger E-Scooterfahrer aus Vaale ins Visier der Polizeistreife, als dieser ohne Versicherungskennzeichen in der Breiten Straße fuhr. Einer Kontrolle versuchte sich der Mann zu entziehen. So folgten Polizeibeamte dem Fahrer durch die Ritterstraße, Meiereiparkplatz, Stiftstraße, Fußgängertunnel und Breite Straße bis zum dortigen Kaufhausparkplatz. Da es zu dieser Zeit regen Personenverkehr gab, erhielt die Polizei Hinweise von Zeugen, dass der Mann auf der Fahrt noch eine Stofftasche in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses beim Fußgängertunnel abgelegt haben soll. Diese Beobachtung bestätigte sich, im Beutel befanden sich circa 100 Gramm Cannabis. Wegen Hinweisen auf vorvergangenen Drogenkonsum erfolgte zudem noch die Entnahme einer Blutprobe auf dem Polizeirevier. Die Liste der Verstöße beinhaltet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Führens eines Fahrzeuges unter berauschenden Mitteln.

