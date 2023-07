Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230714.3 Heide: Rechnung ohne den Zeugen gemacht...

Heide (ots)

Am Donnerstagmorgen hat ein aufmerksamer Zeuge in Heide die Flucht zweier Einbrecher verhindert, indem er den Fluchtweg der Männer mit seinem Fahrzeug zuparkte. So konnte die Polizei die Täter bequem fassen.

Gegen 06.30 Uhr liefen zwei Dithmarscher ein Grundstück in der Straße Hochfeld mit einem Fahrzeug an und brachen einen Schuppen auf. Von einem angrenzenden Feld aus bemerkte ein Zeuge das unberechtigte Auto in dem Wissen, dass es auf dem Hof in der Vergangenheit bereits zu mehreren Einbrüchen gekommen war. Kurzerhand suchte er die Anschrift auf und stellte sich mit seinem Transporter in die Hofeinfahrt und versperrte den Fluchtweg. Kurz nachdem die Einbrecher das Objekt verlassen hatten, aber nicht davonfahren konnten, traf auch die Polizei am Tatort ein und nahm den 35-Jährigen und den 53-Jährigen fest. Zu der Tat ließen sich die Männer nicht ein, entwendet hatten sie offenbar lediglich ein Messer.

Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung entließen die Beamten die Beschuldigten wieder. Sie werden sich strafrechtlich wegen der Tat verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell