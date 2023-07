POL-IZ: 230717. 2 Itzehoe: Betrunken mit Kleinkraftrad unterwegs

Glückstadt (ots) - Am Freitagabend hat eine Streife in Glückstadt eine Autofahrerin überprüft, die mit mehr als zwei Promille am Steuer saß. Sie musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Kurz vor 21.00 Uhr folgten Beamte einem Fahrzeug in Glückstadt, das schließlich am Hafen auf einem Parkplatz hielt. Auf dem Fahrersitz befand sich eine Glückstädterin, die den Einsatzkräften bereits bekannt war. Bei ihr ...

mehr