POL-IZ: 230717.1 Glückstadt: Frau mit über zwei Promille unterwegs

Glückstadt (ots)

Am Freitagabend hat eine Streife in Glückstadt eine Autofahrerin überprüft, die mit mehr als zwei Promille am Steuer saß. Sie musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Kurz vor 21.00 Uhr folgten Beamte einem Fahrzeug in Glückstadt, das schließlich am Hafen auf einem Parkplatz hielt. Auf dem Fahrersitz befand sich eine Glückstädterin, die den Einsatzkräften bereits bekannt war. Bei ihr war deutlich Atemalkoholgeruch feststellbar, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt ihr auf der Polizeistation entnahm. Den Führerschein der Beschuldigten behielten die Beamten ein - sie wird sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Da der Wagen der 52-Jährigen zudem abgefahrene Hinterreifen besaß, leiteten die Polizisten eine Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und beauftragten die Betroffene mit der Behebung des Mangels.

