FW-EN: Zwei Alarmierungen am Freitag

Ennepetal (ots) - Am Montag, den 30.01.2023 rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 04:04 Uhr in die Herkenegge aus. Dort war es im Bereich einer Hausanschlussleitung zu einem Rohrbruch gekommen. Durch das Energieversorgungsunternehmen wurde die Leitung abgeschiebert. Der Einsatz endete für das hauptamtliche Personal um 05:12 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 736 00 E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de ...

