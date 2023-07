Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230717.9 Marne: Tageswohnungseinbruch in Marne

Marne (ots)

Am Samstag sind Einbrecher am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus in Marne eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 15.30 Uhr stiegen Unbekannte über ein Fenster in das Wohnhaus im Lindenweg ein. Im Inneren durchsuchten sie zahlreiche Zimmer und stahlen tausend Euro sowie Schmuckstücke von noch nicht genau zu bezifferndem Wert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollten sich daher an die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell