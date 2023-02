Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Brandstifter" wiedererkannt - Bundespolizei nimmt 35-Jährigen fest

Recklinghausen - Essen (ots)

Am Dienstagabend (14. Februar) kontaktierte der Zugbegleiter eines Regionalexpress die Bundespolizei am Recklinghäuser Hauptbahnhof. Er hatte einen Mann erkannt, der wenige Tage zuvor ein Brand verursacht haben soll.

Gegen 22:45 Uhr meldet sich der Zugbegleiter des RE42 (Mönchengladbach - Münster) bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Recklinghausen. Der Bahnmitarbeiter hatte den Mann wiedererkannt. Er soll am Samstag, den 11. Februar eine Papierrolle in einer Sanitäranlage des Regionalexpress angezündet haben. Der Zug musste aufgrund der starken Rauchbelastung einen längeren Halt einlegen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5439037

Die alarmierten Einsatzkräfte kontrollierten den 35-Jährigen. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Essen seit wenigen Tagen nach dem Mann wegen zuvor begangener Straftaten gleich zweimal per Haftbefehl fahnden ließ. Das Amtsgericht Essen verurteilte den Gesuchten im Mai 2021 rechtskräftig wegen versuchten Betruges in zwei Fällen und Erschleichens von Leistungen in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10 Euro. Im Mai 2019 wurde er ebenfalls wegen versuchten Betruges zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt.

Der türkische Staatsbürger hatte einen Teil der geforderten Geldstrafe beglichen. Nach seiner Festnahme stellten die Polizisten bei der Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana sicher. Die Gesamtsumme von 1.600 Euro konnte der Essener nicht aufbringen. Somit verbüßt er nun noch 157 Tage in einer Justizvollzugsanstalt. Zudem muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

