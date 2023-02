Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugtoilette in Brand gesetzt - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Bild-Infos

Download

Haltern am See (ots)

Am frühen Morgen des 11. Februar soll eine unbekannte Person eine Papierrolle in einem Regionalexpress in Haltern am See angezündet haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 02 Uhr wurde die Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof über ein Feuer in dem RE42 (Münster - Essen) informiert. Demnach soll eine unbekannte Person während der Fahrt in den Sanitäranlagen eine Toilettenpapierrolle angezündet haben. Durch das Feuer wurde die Sprinkleranlage ausgelöst.

Die Zugbegleiter fanden nach der Alarmauslösung eine verkohlte Papierrolle auf der Toilette vor. Aufgrund der starken Rauchbelastung musste der Regionalexpress beim nächsten Halt, in Marl Sinsen, einen 15-minütigen Halt einlegen. Reisende wurden dabei, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nicht verletzt.

Die Bundespolizisten sicherten die Videoaufnahmen aus dem Zug und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Die entstandene Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu einem oder mehreren Tatverdächtigen machen, welche sich im RE42 während der Fahrt, in Haltern am See, in der Nähe der Zugtoilette in der Wageneinheit B aufgehalten haben. Die Tat ereignete sich am Samstag, den 11. Februar zwischen 01:35 und 01:45 Uhr.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell