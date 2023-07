POL-IZ: 230717. 11 Itzehoe: Werkzeug aus Pritschenwagen gestohlen

Marne (ots) - Am Samstag sind Einbrecher am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus in Marne eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 15.30 Uhr stiegen Unbekannte über ein Fenster in das Wohnhaus im Lindenweg ein. Im Inneren durchsuchten sie zahlreiche Zimmer und stahlen tausend Euro sowie Schmuckstücke von noch nicht genau zu bezifferndem Wert. ...

