POL-IZ: 230719.3 Schülp (Dithmarschen): Diebstahl einer Rüttelplatte

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Mittwoch ist es in Itzehoe zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Im Zeitraum von Dienstag, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 04.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter in der Steinbrückstraße durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zu dem Inneren eines Transporters. Hier entwendete er einen Paketscanner und ein ...

