Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl und Drogen: Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Siegen (ots)

Am 03.07.2023 gegen 18:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Siegener Bahnhof auf einen Reisenden aufmerksam, der sein Gepäck unbeaufsichtigt stehen ließ. Das Ergebnis: Ein Haftbefehl und Betäubungsmittel.

Gestern Abend kontrollierten Einsatzkräfte einen Mann, der sein Gepäck unbeaufsichtigt am Bahnsteig stehen ließ. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-Jährige von der Staatsanwaltschaft München per Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht wurde. Die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten nahmen ihn noch vor Ort fest. Auf der Wache durchsuchten die Kräfte den Nigerianer und fanden zwei Verschlusstütchen Marihuana (insgesamt 1,5 Gramm), welche sie beschlagnahmten. Bevor der in Berlin wohnhafte Mann seine Haftstrafe antrat, unterzogen die Beamtinnen und Beamten ihn einem Atemalkoholtest, der einen Wert von ca. 1,2 Promille anzeigte.

Die Bundespolizei Siegen lieferte den Gesuchten in die Justizvollzugsanstalt Attendorn ein und fertigte eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin