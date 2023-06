POL-FR: Dogern: Rennradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Seine Lieferung an Photovoltaik-Modulen lagerte ein 65 Jahre alter Mann rund eine Woche in seiner Hofeinfahrt in der Breitestraße. Am Mittwoch, 28.06.2023 fiel ihm auf, dass die Kartons von Unbekannten aufgeschnitten wurden. Es wurde 1 PV-Modul, IBC Monosol 425 in der Größe 80x170 cm entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 180 Euro. Der ...

