POL-FR: Murg/ Hänner: Arbeitsunfall mit schwer verletzter Person - Einsatz von Rettungshubschrauber

Freiburg (ots)

Beim Wechseln der Messer eines Sägegatters wurde am Mittwoch, 28.06.2023, gegen 17.45 Uhr, ein 54 Jahre alter Arbeiter in einer Firma in der Landstraße schwer verletzt. Dabei fiel eine rund 200-250 kg schwere Walze beim Wechseln herunter und verletzte den Mann so schwer, das laut Notarzt akute Lebensgefahr bestand. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

