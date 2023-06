Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt, LKr. Breisgau-Hochschwarzwald Fahrzeugbrand in Werkstatt

Freiburg (ots)

Vermutlich vorangegangene Schweißarbeiten führten dazu, dass am Mittwochnachmittag, 28.06.2023, gg. 14.00 Uhr, ein Auto in einer Kfz-Werkstatt in Schallstadt Feuer fing. Die alarmierte Schallstädter Wehr konnte den Fahrzeugbrand schnell unter Kontrolle bringen. Durch die enorme Rauchbildung wurde das Werkstatt-/ Wohngebäude in der Straße "Brandhof" in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haus wurde jedoch verhindert.

Das betroffene Auto brannte komplett aus. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandschaden dürfte mehrere 10000EUR beziffern.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

