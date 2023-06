POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Lkw touchiert beim Rangieren Verkehrsschild - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Vermutlich vorangegangene Schweißarbeiten führten dazu, dass am Mittwochnachmittag, 28.06.2023, gg. 14.00 Uhr, ein Auto in einer Kfz-Werkstatt in Schallstadt Feuer fing. Die alarmierte Schallstädter Wehr konnte den Fahrzeugbrand schnell unter Kontrolle bringen. Durch die enorme Rauchbildung wurde das Werkstatt-/ Wohngebäude in der Straße ...

