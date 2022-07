Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Brandmelder in Tiefgarage löst aus

Oberndorf (ots)

Am Sonntagmittag hat ein Brandmelder in der Tiefgarage in der Oberstadt ausgelöst. Die Feuerwehr rückte gegen 13 Uhr mit 41 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen an. Auch der Rettungsdienst kam vor Ort. Polizei und Feuerwehr stellten jedoch keinen Brand fest. Möglicherweise war eingedrungene Feuchtigkeit in einem Brandmelder Auslöser für den falschen Alarm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell