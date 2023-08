POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Sonnenstudio - Polizei sucht Zeugen!

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aufgrund eines missachteten Rotlichts kollidierten am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Bergstraße und der Moltkestraße in Weinheim. Die 58-jährige Fahrerin eines Citroen war auf der Moltkestraße in Richtung Bergstraße unterwegs und missachtete an der dortigen Kreuzung das für sie geltende ...

