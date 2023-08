Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schlierbach/ Schönbrunn/ Wiesenbach/ Rhein-Neckar-Kreis: 3 Unfälle mit Rehen.

Schlierbach/ Schönbrunn/ Wiesenbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Serie von Wildunfällen mit Rehen ereignete sich am Donnerstag. Um kurz nach 13 Uhr stieß die Fahrerin eines Mercedes auf der Schlierbacher Landstraße mit einem Rehkitz zusammen. Dieses lief urplötzlich auf die Fahrbahn in Richtung Neckar, kehrte dann aber wieder um, so dass ein Zusammenstoß nicht mehr zu vermeiden war. Um 21:30 Uhr sprang ein Reh auf die K 4105, wo es von einem Skoda-Fahrer gestreift wurde. Dann verschwand es in den Wald. Gegen Mitternacht querte zwischen Wiesenbach und Langenzell ein Reh die L532 und wurde dabei von einem Mercedes erfasst. Bei allen Unfällen entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von mehreren tausend Euro. Die Fahrerin und die zwei Fahrer blieben zum Glück aber unverletzt. Ihnen wurde eine Wildunfallbescheinigung ausgestellt. Die Polizei verständigte die jeweiligen Jagdpächter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell