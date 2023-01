Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auhagen - Polizei sucht Eigentümer zu aufgefundenem Werkzeug

Nienburg (ots)

(Thi) Am Nachmittag des 19.12.2022 findet ein Anwohner in seiner Hecke am Eichenweg in Auhagen mehrere Werkzeugkoffer der Marke "Vaillant".

Diese stammen vermutlich aus einem Diebstahl. Bislang konnte die Polizei das Werkzeug noch nicht zuordnen und sucht jetzt auf diesem Wege nach dem rechtmäßigen Eigentümer.

Es handelt sich hier um drei graue Werkzeugkoffer, ein Testo Messgerät und eine Kältemittelwaage.

Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/98220 zu melden.

