Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Hammer Straße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Unfall auf der Hammer Straße am Mittwochnachmittag, 19. April, mussten zwei Autos abgeschleppt werden.

Gegen 15.10 Uhr war eine 42-Jährige aus Hamm in einem VW in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Ford einer 38-jährigen Hammerin.

Die 42-Jährige und ihre drei und ein Jahre alten Kinder verletzten sich nicht, die 38-jährige Fahrerin des Ford suchte selbstständig ein Krankenhaus auf.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für kurze Zeit gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell