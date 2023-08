POL-MA: Schönbrunn/ Rhein-Neckar-Kreis: Mutmaßlich gefälschte 2-Euromünze bei der Polizei abgegeben

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Neckarsteinacher Straße am Ortseingang, von Neckarsteinach kommend, stürzte am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn und blockierte diese. Für die Bergung durch die Feuerwehr wurde die Fahrbahn der L 535 ca. 45 min voll gesperrt. In diesem Zeitraum wurde ...

mehr