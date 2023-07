Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Stedesdorf - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Stedesdorf ist in der Nacht zu Mittwoch ein 19-Jähriger aus der Samtgemeinde Esens tödlich verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr der Heranwachsende gegen 0.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Buchenallee in Richtung Neufolstenhausener Straße. Als er hierfür die Auricher Straße (L 8) überquerte, wurde er von einem 60-jährigen VW-Fahrer aus Aurich erfasst. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 19-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort. Es waren ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Auch die Feuerwehr Stedesdorf unterstütze vor Ort. Für die Unfallaufnahme war die Auricher Straße vorübergehend vollgesperrt. Der Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

