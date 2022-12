Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bei Unfall beschädigtes Fahrzeug gesucht

Pirmasens (ots)

Eine 83-jährige Fahrerin eines Ford Fusion fuhr beim rückwärts Ausparken gegen ei-nen gegenüber geparkten Pkw, vermutlich ein beigefarbener Kombi. Sie parkte wieder ein und sucht noch im Fahrzeug sitzend nach Schreibutensilien, als der von ihr beschädigte Pkw unvermittelt wegfuhr. Der Unfall ereignete sich am Montag, um 16:00 Uhr, auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Zweibrücker Straße. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell