Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Behördenübergreifende Kontrollaktion in der Innenstadt

Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich, der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, des Hauptzollamts Oldenburg und der Stadt Aurich

In der Auricher Innenstadt hat am Donnerstag eine behördenübergreifende Kontrollaktion von der Polizei, dem Zoll und der Stadt Aurich stattgefunden. Hintergrund der Schwerpunktkontrolle waren Hinweise auf den Betrieb illegaler Glücksspielautomaten und auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nachdem sich Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten ergaben, durchsuchten die Einsatzkräfte von Zoll, Stadt und Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich die Räumlichkeiten einer vermeintlichen Gaststätte in der Kirchdorfer Straße. In der Lokalität fanden die Beamten illegal betriebene Geldspielgeräte. Insgesamt neun Automaten sowie Bargeldbeträge in Höhe von über 9.000 Euro wurden beschlagnahmt. In einer Wohnung wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Die Lokalität an der Kirchdorfer Straße wurde geschlossen.

Darüber hinaus wurden Verfahren wegen illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland und des Verdachts der Ausbeutung von Arbeitskräften eingeleitet. In dem Zusammenhang durchsuchten die eingesetzten Kräfte am Nachmittag auch ein ehemaliges Hotel im Stadtgebiet, in dem mehrere illegal beschäftigte Arbeitskräfte untergebracht waren. Die behördenübergreifende Kontrollaktion war gegen 19 Uhr beendet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell