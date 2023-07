Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Brand auf Balkon

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Brand auf Balkon

Ein brennender Blumenkübel hat am Dienstag in der Von-Jhering-Straße in Aurich einen größeren Einsatz ausgelöst. Gegen 15.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem vermeintlichen Wohnhausbrand in die Auricher Innenstadt alarmiert. Da sich noch Personen in dem Gebäude befanden, rückten zahlreiche Kräfte aus. Auch ein Notarzt und zwei Rettungswagen waren vor Ort. Die Feuerwehr war mit der Drehleiter und mehr als 30 Kräften sowie sechs Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Wie sich herausstellte, war auf dem Balkon ein Blumenkübel mit einer Zigarette in Brand geraten. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Der Einsatz war gegen 16.35 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell