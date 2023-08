Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike am Tierpark entwendet - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag stellte ein 80-Jähriger um 12 Uhr sein E-Bike am Tierpark in Walldorf ab. Dabei schloss er das Rad mit einem Drahtseilschloss an einen Fahrradständer. Als er um 14 Uhr zurückkehrte, war das E-Mountainbike der Marke Flyer spurlos verschwunden. Der Schaden liegt bei über 2500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu Personen, die sich an Fahrradschlössern zu schaffen machten oder im Bereich der Fahrradständer mit Werkzeug auffielen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell