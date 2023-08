Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A61: Gefährliches Überholmanöver auf der Autobahn verursacht Unfall

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A61 (ots)

Ein 55-Jähriger fuhr am Mittwoch mit seinem Sprinter auf der linken Spur der A61 in Richtung Speyer. Um kurz nach 16:30 Uhr überholte ihn plötzlich ein schwarzer BMW von rechts. Allerdings setzte sich das Fahrzeug so knapp vor den Sprinter, dass der 55-Jährige scharf abbremsen musste. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Es geriet ins Schleudern und prallte mehrfach gegen die Leitplanke, bevor es zum Stehen kam. Der Mann wurde dadurch nicht verletzt, aber es entstand ein Schaden an Fahrzeug und Leitplanke in Höhe von 20.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme kam es zu einer Sperrung des linken Fahrstreifens der A61 in Fahrtrichtung Speyer, die erst um 18 Uhr wieder aufgehoben werden konnte.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Unfallflucht auf.

Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf, unter der Telefonnummer 06227-35826-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell